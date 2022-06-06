Настоящую летнюю погоду пообещали москвичам до конца рабочей недели

Лишь к выходным циклон изменит ситуацию

Воздух в столичном регионе прогрелся до климатической нормы — в Москве лето наступило в соответствии с календарем. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

По словам синоптика, до конца рабочей недели антициклон обеспечит малооблачную и сухую погоду. Температура будет постепенно повышаться. Во вторник ожидается до 21 градуса тепла, в среду — до 24 градусов. В четверг и в пятницу воздух может прогреться до 24-26 градусов тепла.

Однако в последний день рабочей недели из-за циклона характер погоды начнет меняться: повысится уровень облачности, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что смельчаки уже могут в столичном регионе начать купальный сезон, тем более что в целом погодные условия будут благоприятствовать отдыху на природе.

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