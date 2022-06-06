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Италия потребовала от посла России разъяснений по конфликту на Украине

15:15
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Дипломата вызвали в итальянский МИД

Министерство иностранных дел Италии в понедельник, 6 июня, вызвало посла России в Риме Сергея Разова и потребовало от него разъяснений о прекращении конфликта на Украине и разблокировании экспорта зерна из украинских портов.
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Представитель внешнеполитического ведомства выразил дипломату протест в связи с действиями России на Украине, выразив "надежду итальянского правительства на переговорное решение конфликта на равной основе с уважением суверенитета Украины и принципов международного права".

При этом в МИД Италии отвергли обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях Министерства иностранных дел России. Также в итальянском министерстве отвергли причастность средств массовой информации страны к антироссийской кампании, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги рассказал, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным просил его разблокировать транспорт с зерном на Украине, поскольку "продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь ужасные гуманитарные последствия".

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