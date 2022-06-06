ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли водоканал в Донецке

15:14
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Есть пострадавшие

Артиллерия ВСУ нанесла удар по водоканалу в Донецке. Несколько человек пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецк пережил массированный обстрел ВСУ: есть погибшие
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"

"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.

Только за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град". Десять из них прилетели в Калининский район города, сообщили в представительстве Донгецкой народной республики в Совместном центре по контролю режима прекращения огня, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.