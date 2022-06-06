ВСУ обстреляли водоканал в Донецке

Есть пострадавшие

Артиллерия ВСУ нанесла удар по водоканалу в Донецке. Несколько человек пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в Telegram.

Только за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град". Десять из них прилетели в Калининский район города, сообщили в представительстве Донгецкой народной республики в Совместном центре по контролю режима прекращения огня, передает ТАСС.

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