ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спортивный комплекс с медицинским центром предлагается построить в Ново-Переделкине

15:31
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Участок расположен недалеко от станции метро "Боровское шоссе"

Спортивный комплекс с возможностью размещения медицинского центра могут построить в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Участок для строительства будет реализован на торгах, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Центр будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около 5 этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", — рассказала Княжевская.

Участок общей площадью около одного гектара расположен недалеко от станции метро "Боровское шоссе" Солнцевской линии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.