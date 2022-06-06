Спортивный комплекс с медицинским центром предлагается построить в Ново-Переделкине

Участок расположен недалеко от станции метро "Боровское шоссе"

Спортивный комплекс с возможностью размещения медицинского центра могут построить в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Участок для строительства будет реализован на торгах, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Центр будет невысоким — максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около 5 этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", — рассказала Княжевская.

Участок общей площадью около одного гектара расположен недалеко от станции метро "Боровское шоссе" Солнцевской линии.

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