Полякам разрешили собирать хворост из-за эмбарго на российский уголь

Сначала надо пройти обучение, а за собранное придется заплатить

Дефицит угля и дров испытывает Польша. Причина – введенное эмбарго на российский уголь. Польские власти пытаются решить проблему, разрешив гражданам собирать хворост в лесу.

"Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров", - заявил представитель Государственного лесничества Марек Мруз.

Прежде, чем отправиться за хворостом, гражданин должен пройти обучение у лесничего. Тот также укажет место, где закончена вырубка леса, и можно собирать хворост. Лесничему надо предъявить добычу после похода в лес. Хворост измерят и выставят счет – от 7 до 30 злотых за четверть кубометра, передает РИА Новости.

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