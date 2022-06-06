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В Думе предложили оплачивать больничный занятым по договорам ГПХ

15:56
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Также предлагается повысить порог оплаты больничных листов

В Государственной думе предлагают рассмотреть вопрос оплаты больничных листов не только тем, кто работает по трудовому договору, но работающим по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Об этом в понедельник, 6 июня, рассказал заместитель главы думской фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что оплата больничного занятым по договорам ГПХ предлагается "впервые в нашей истории".

Кроме того, Исаев рассказал о намерении депутатов повысить порог оплаты больничных листов. Как уточнил замглавы фракции ЕР, максимальное значение, с которого отчисляются взносы в Пенсионный фонд России, составляет 1,5 млн рублей, тогда как в Фонд социального страхования на больничные — лишь 1 млн рублей.

Как заявил депутат, постепенно порог отчислений в ФСС будет увеличен в полтора раза, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России увеличились минимальные и максимальные пособия по беременности и родам. Это произошло благодаря ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

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