"Иван Сергеевич": американские дипломаты перепутали имя Пушкина

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"Брюссельские кукловоды" очень не хотели предоставлять России площадку в Белграде для изложения ее позиции по ряду региональных вопросов. Так Сергей Лавров прокомментировал срыв своего визита в Сербию. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра иностранных дел.

Эту пресс-конференцию главы российского МИДа изначально планировали проводить в Белграде. В Сербии у Сергея Лаврова должны были пройти переговоры с президентом страны, спикером парламента, министром иностранных дел. Но эти планы в прямом смысле слова перечеркнули. Вот такие документы, закрывающие воздушное пространство для российского правительственного борта, синхронно подписали власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Сославшись на то, что Сергей Лавров в европейском санкционном списке.

"Это ещё одна наглядная и поучительная демонстрация того, насколько далеко НАТО, да и Европейский Союз могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами, своим достоинством в угоду тех самых правил, которые Запад навязывает вместо международного права. И если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба – видимо, дела на Западе совсем плохи", - заявил Лавров.

Логистикой в итоге был вынужден заниматься президент Александр Вучич. Но, увы, безрезультатно. В понедельник глава государства принял российского посла. Визит Лаврова решено отложить. В Москве ждут его сербского коллегу. Особо подчеркивается, что двусторонним отношением ничто не может навредить. В мировой политике сейчас настали тёмные времена - "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать", констатируют в Белграде. В пятницу там ждут немецкого канцлера. И "приезд Лаврова перед этим для Шольца был бы сравним с пощечиной", пишут западные СМИ, очевидно, в погоне за рейтингами.

Латвия с 9 июня запрещает трансляцию всех российских телеканалов. Финляндия искренне удивляется, почему Москва в ответ на вступление в НАТО не давит на Хельсинки. Ну а в Польше, отказавшейся от покупки российского угля, на фоне энергетических проблем населению любезно разрешили собирать хворост. Для этого, правда, придется оформить документы.

Для решения продовольственного кризиса Россия предлагает действенные механизмы, о которых завтра наши дипломаты расскажут турецким коллегам. Украина, однако, отказывается разминировать свои черноморские порты. Через которые можно было бы вывозить то же зерно. В этом, а еще в продолжении переговоров Москвы и Киева, Запад, похоже, не заинтересован. Иностранные наёмники жалуются – они вынуждены искать патроны и воевать в своих кроссовках. Зато совсем скоро подоспеет помощь от Лондона. Универсальные пусковые установки М270. Дальность поражения которых превышает 80 километров.

Есть и глобальные угрозы – вроде ядерной безопасности. Посол США в Москве Салливан считает, что в текущих условиях диалог Москвы и Вашингтона по этому вопросу маловероятен. Как и полный разрыв двусторонних отношений. И, пожалуй, это то немногое, в чём позиции России и США совпадают.

"Мы заинтересованы и считаем, что, в целом, продолжение переговоров и обсуждения этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но действительно ли они нужны американцам? Большой вопрос. Качество работы дипломатической миссии в Москве наглядно демонстрирует пост. Вроде бы и хотели поздравить "Наше всё" - Пушкина - с днём рождения. Да только назвали его Иваном Сергеевичем. К тому же, допустили несколько грамматических ошибок. И вроде исправили спустя несколько часов, но осадочек, как говорится, остался.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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