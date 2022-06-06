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Жители Германии призвали выслать украинского посла

16:08
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Его хотят "выкинуть вон"

Жители Германии в Twitter одобрили позицию главы внешнеполитического ведомства ФРГ по поводу украинского посла. По данным западных СМИ, Анналена Бербок отказалась от встречи с Андреем Мельником.
Германия отказывается поставлять Киеву танки из-за страха увидеть их в России

Так, пользователи соцсетей предложили объявить посла персоной нон грата и "выкинуть вон", передает РИА Новости.

"С Мельником никто не должен добровольно разговаривать. Парень совершенно не подходит в качестве посла", - отмечают жители Германии.

В ФРГ в конце мая разгорелся скандал. Граждане заговорили об отставке Анналены Бербок, которая позволила себе провокационную речь о "разрушении России". При этом Германия была чуть ли не единственной страной в НАТО, которая изначально выступала против передачи вооружений Киеву.

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