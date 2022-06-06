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МИД пообещал решительный ответ на кибератаки США и Украины

16:26
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Киберагрессию против России и ее союзников развязал Вашингтон

В Москве не испытывают иллюзий насчет готовности администрации США к здравым, прагматичным переговорам по международной информационной безопасности. Соединенным Штатам не рекомендуют провоцировать Россию на ответные меры. Отпор последует, он будет твердым и решительным, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

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"Под прикрытием лозунгов в защиту демократии развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для совершения компьютерных атак против нашей страны. Нападения с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются", - прокомментировал Крутских журналистам ситуацию в области информационной безопасности.

Дипломат подчеркнул, что итог такой "заварушки" может оказаться катастрофическим: в прямом киберстолкновении государств не будет победителей. При этом Москва по-прежнему готова к переговорам со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны.

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