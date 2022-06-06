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Силы ЛНР уничтожили украинскую переправу через Северский Донец

16:48
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Союзники освобождают Северодонецк

Силы Луганской народной республики уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец. Подразделения республики освобождают Северодонецк и работают по Лисичанску, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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"Противник пытался форсировать реку Северский Донец. Ему эта попытка не удалась, поскольку понтонная переправа была уничтожена нашими войсками", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия-24".

С начала марта силы ЛНР ведут наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск. Контроль над этими населенными пунктами - одна из первоочередных целей республики. Задача осложняется тем, что киевские силовики организовали в городах глубоко эшелонированную оборону. Вдобавок в этом районе расположены несколько крупных химических предприятий, также боевики используют мирных жителей в качестве живого щита, передает ТАСС.

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