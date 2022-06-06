Голикова рассказала о планах на "дворцы" Пенсионного фонда

После объединения ПФР с ФСС их перепрофилируют

Административные здания Пенсионного фонда России после его объединения с Фондом социального страхования передадут стационарам или бюро медико-социальной экспертизы. О планах на "дворцы" ПФР рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", - заявила Голикова на заседании фракции "Единой России". Высказывание вице-премьера приводит в Telegram глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В конце января 2022 года Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. 20 мая кабмин внес в Госдуму законопроект о создании с 2023 года в стране единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение позволит ускорить получение услуг для граждан.

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