Сбежавший с Украины Порошенко прогулялся по Лондону

Прорваться через границу экс-президенту удалось с третьей попытки

Петра Порошенко засняли прогуливающимся по улицам Лондона. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" только с третьего раза смог прорваться через украинскую границу - под предлогом участия в саммите Европейской народной партии в Нидерландах.

У себя на родине Порошенко – фигурант уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации". Политику грозит лишение свободы до 15 лет, однако суд избрал для него самую мягкую меру пресечения - личное обязательство являться по вызовам в суд и в правоохранительные органы.

Выехать с территории Украины Порошенко пытался несколько раз. Добился этого политик лишь с третьей попытки после того, как он публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что направляется в Роттердам на конгресс Европейской народной партии, который прошел 1 июня.

На опубликованном украинскими СМИ видео бывший президент запечатлен гуляющим по улицам британской столицы. Вместе с ним в кадр попала одна из его дочерей - Александра, которая давно живет и учится в Великобритании, передает ТАСС.

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