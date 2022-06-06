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Российские военные завершают освобождение Святогорска

18:20
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Солдаты ВСУ бросили технику и сбежали

Российские силы завершают освобождение в ДНР Святогорска, а также территории, которая окружает данный город. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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В оборонном ведомстве отметили, что Россия гарантирует добровольно сложившим оружие украинским военным достойное обращение, а также возвращение к своим семьям.

"Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - отметил Конашенков.

По данным Минобороны, силы ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

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