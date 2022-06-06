Зеленский признал сложной ситуацию в Запорожье и Северодонецке

По словам украинского лидера, ситуация может значительно ухудшиться

Запорожское и северодонецкое направления – самые сложные участки для ВСУ, признал Владимир Зеленский. Ситуацию украинский лидер назвал угрожающей и заявил, что в ближайшее время она может еще более ухудшиться.

"Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

Тем временем Минобороны России заявило, что российские войска завершают освобождение Святогорска. Военное ведомство призвало блокированных в городе украинских боевиков сдать оружие. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, отрезанные от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику, оружие и рассеялись вдоль побережья, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"