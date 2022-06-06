ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский признал сложной ситуацию в Запорожье и Северодонецке

18:30
  • понедельник
  • 06 июня 2022

По словам украинского лидера, ситуация может значительно ухудшиться

Запорожское и северодонецкое направления – самые сложные участки для ВСУ, признал Владимир Зеленский. Ситуацию украинский лидер назвал угрожающей и заявил, что в ближайшее время она может еще более ухудшиться.

Зеленский заявил о потенциале "переломного момента"
Зеленский признал тяжелые потери ВСУ на востоке Украины

"Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно", - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

Тем временем Минобороны России заявило, что российские войска завершают освобождение Святогорска. Военное ведомство призвало блокированных в городе украинских боевиков сдать оружие. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, отрезанные от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику, оружие и рассеялись вдоль побережья, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.