Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Рюмин

Соболезнования выразил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Скончался летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин. Он ушел из жизни на 83-м году. Соболезнования выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - цитирует Рогозина пресс-служба госкорпорации.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. Он четырежды летал в космос, в общей сложности пробыл на орбите 371 день. Руководил полетом станций "Салют-7" и "Мир", программой "Мир - НАСА" и "Мир - Шаттл" с российской стороны.

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