Святыню пытались спасти священнослужители

После отступления националистов придется восстанавливать и одну из украинских святынь - скит Свято-Успенской Святогорской лавры. Деревянное здание утрачено в результате пожара, спасти архитектурный комплекс пытались священнослужители, но боевики мешали это сделать.

Это все, что осталось от самого большого деревянного храма Украины. Выжженная земля. Всехсвятский скит, расположенный на территории Свято-Успенской Святогорской лавры в ДНР, полыхнул 4 июня. Спасти строение, выполненное в лучших традициях русского деревянного зодчества, не удалось. Украинская пропаганда мгновенно обвинила во всем российскую армию. Бездоказательно и цинично.

Удивительно трепетное отношение и переживание о святыне, относящейся к храму Московского патриархата. Когда выгодно. А ведь до начала спецоперации Киев сам устроил церковный раскол и никак не препятствовал, когда националисты громили приходы канонической церкви. В российском Минобороны подчеркнули: Свято-Успенская лавра - это музейный заповедник, и наши войска в тех местах боевых действий не ведут и со святынями не воюют.

4 июня недалеко от святыни находилось подразделение 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. И вот что рассказали местные жители: "По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле "Козак".

Дальше, по словам местных, священники пытались потушить огонь, националисты не давали им это сделать. Но неожиданно на защиту служителей храма встали бойцы украинской теробороны. Дело дошло до стрельбы и драки. Ситуация довольно нестандартная, учитывая, что и тербаты по всей стране неоднократно уличались в преступлениях против мирных жителей. Но, видимо, глаза открываются и у них, когда видят, что нацики бьются совсем не за украинскую землю и не за традиционные ее ценности, как это пытается преподносить Киев.

"Многие из людей, которые вступили в тероборону, тем не менее, являются прихожанами украинской церкви Московского патриархата. И они для них, националисты "западенские" являются чужаками. И вот в этой ситуации прямого противостояния они, безусловно, встали на сторону священников. Своих священников. Это может привести к тому, что противостояние пойдет, что называется, по другим линиям. Не только против тех, кто выступил с оружием в руках, против тех, кто в Киеве устроил государственный переворот, но и внутри", - рассказал директор института стран СНГ Владимир Жарихин.

Украинские власти после начала спецоперации сами активно вооружали тербаты, раздавая оружие всем желающим. Отпор, который они дали националистам, похоже, один из звоночков, что гражданская война выливается за пределы Донбасса и может охватить всю страну.

После совершенного поджога националисты на большой скорости уехали в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово. Спасались бегством из взятого под российский контроль союзническими силами Святогорска. Открытый по храму огонь был абсолютно намеренный, но бессмысленный с военной точки зрения. Это не исторический памятник, а реконструкция взорванной в 1947 году церкви. Пылающий скит - символ бессильной злобы неоязычников, которыми и являются многие нацисты, ежедневно подтверждая свое служение темным силам зверскими преступлениями. Именно поэтому Владимир Путин сразу после объявления о спецоперации обратился к украинским военным:

"Ещё раз обращаюсь к военнослужащим вооружённых сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Нынешний киевский режим во главе с Зеленским полностью опирается на националистов и не замечает их преступлений. Этот поджог православного храма далеко не единственный. Святогорскую лавру уже обстреливали 1 июня. Погибли трое служителей.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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