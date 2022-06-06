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На развитие дорог в регионах дополнительно направят более 8 млрд рублей

22:30
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Средства получат семь субъектов РФ

Правительство дополнительно направит более 8 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог в семи регионах. Об этом рассказал глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Также на совещании обсудили цифровизацию в агропромышленном комплексе. В восьми регионах внедрят технологию искусственного интеллекта. Она позволят более точно подвести итоги урожая этого года, отмечает "ТВ Центр".

Кроме того, на совещании скорректировали механизмы поддержки региональных программ развития промышленности. Со следующего года объём субсидий составит свыше трех миллиардов рублей. Предприятия смогут уменьшить свои расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре, сократить авансовые платежи по лизинговым договорам и сэкономить на приобретении нового оборудования. 

"Поддержка промышленных производств в целом – это один из приоритетов правительства. Как простых, так и высокотехнологичных, от малых предприятий до системообразующих. Особенно в условиях внешних санкций. Но никакие, даже самые эффективные меры не приведут к нужному результату, если не будет решена задача по их доступности во всех субъектах Российской Федерации. Помощь государства должна доходить до каждого предприятия, которое в ней нуждается", - заявил Мишустин.

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