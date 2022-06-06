В Британии заговорили о закате карьеры Бориса Джонсона

В стране растут цены на продукты

В понедельник стали известны результаты голосования в британском парламенте по вопросу доверия Борису Джонсону. Простое большинство голосов депутатов-консерваторов не только позволило ему сохранить свой пост, но и защитило от подобного демарша на ближайший год. Что же стало поводом для недовольства премьер-министром?

Свист. Неодобрительные крики и даже оскорбления. Совсем не теплый прием от граждан, устроенный Джонсону перед церковной службой в честь платинового юбилея королевы, который отмечали на прошлой неделе, для его недругов послужил отличным сигналом к действию. Сначала на это намекнула британская пресса. А уже сегодня и председатель Комитета 1922 Палаты общин подтвердил: количества голосов парламентариев за проведение процедуры вотума доверия главе британского правительства теперь достаточно.

Тучи над Борисом Джонсоном начали сгущаться ещё в ковидные времена. Выяснилось, что пока вся страна сидела по домам из-за введенного в Великобритании карантина, в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит закатывали одну вечеринку за другой. Алкоголь, которым, как оказалось, злоупотребляли. Музыка. Танцы. И главное - никаких масок. Хотя в какие-то моменты количество гостей достигало 200 человек, среди которых кутил и сам Джонсон. Потом он, конечно, покаялся и извинился, подчеркнув, что в нынешние непростые времена ему ещё стоит поработать.

"Мы будем работать каждый час, чтобы облегчить заботы, связанные с ростом стоимости жизни, чтобы защитить нашу страну от повторных потрясений COVID-19, чтобы твердо противостоять агрессии Владимира Путина, а также объединиться и подняться на новый уровень для Соединенного Королевства", - сказал Борис Джонсон.

Впрочем, это не особенно впечатлило британцев, внимание которых Борис Джонсон всячески пытался отвлечь успехами на внешнем политическом контуре. Однако после визита в Индию, где он позировал в национальном головном уборе, похвастать особенно было нечем. На Украине, куда британский премьер зачастил, явно взяв шефство на Зеленским - тоже. Ни британское оружие, ни наёмники особой погоды так и не сделали. А одними прогулками по Киеву переубедить британцев так и не вышло. Зато украинцы были в неописуемом восторге.

Вот только поддержка эта обходится простым британцам крайне дорого. Инфляция бьет рекорд за рекордом. Растут цены на продукты и их дефицит. Отопление, которое в Великобритании и так всегда было крайне дорогим, для многих становится недоступным. Спасибо антироссийским санкциям и политике правительства Бориса Джонсона, образ которого, безусловно, войдёт в британскую историю. Чудаковатый премьер, ввергший экономику в хаос. Впрочем, доделать начатое, возможно, ему позволят. Однако недруги Джонсона уверены: в любом случае это будет началом его конца.

"Если вы посмотрите на предыдущие примеры, даже когда премьеры-консерваторы переживали процесс вотуму доверия, удар по их карьере был нанесен. И это, в любом случае, означало закат их карьеры", - отметил лидер Лейбористкой партии Великобритании Кир Стармер.

России, впрочем, никакой особой разницы от этой возни нет. Тот, кто придет на место Джонсона, если его таки отправят в отставку, вряд ли не будет русофобом. Таких среди британских политиков нет. А вот таким же забавным и нелепым, как нынешний глава правительства Великобритании, новый премьер вряд ли будет.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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