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На ВДНХ открывается посвященная Петру I мультимедийная выставка

22:39
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Использована игровая механика

57-й павильон ВДНХ превратился в площадку для иммерсивного спектакля. Там в формате полного погружения, используя цифровые технологии, открылась уникальная выставка. Она приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I. Инсталляции позволят зрителям детально рассмотреть и даже потрогать все экспонаты, связанные с жизнью первого российского императора.

С порога предупреждают: здесь не музей! И никаких исторических артефактов, подлинных документов, ценных находок в выставочных залах не будет. Уже интрига. Задача, которую перед собой поставили организаторы - адаптировать сложный материал. При этом донести суть исторических событий. А как иначе, если охват аудитории от самых юных до взрослых и знающих. 

Цифровая мультимедиа и бутафорские приёмы, классические декорации. По сути, экспозиция - это десятки тематических зон, каждая из которых рассказывает о каком-то важном этапе развития страны под руководством Петра I. Большое внимание уделили детству и юности.  По-мальчишески влюбленный в свою страну, Петр вынашивает и воплощает дерзкие планы и идеи по развитию государства. Например, создание регулярной армии и флота. К слову, прокручивая руль фрегата, можно узнать о фактах развития русского флота.

"Впервые экспозиция в жанре иммерсивного спектакля - биографии. Чтобы рассказать о личности Петра, его свершениях, о том, что он всю свою жизнь сделал - особенно в молодом возрасте - мы как раз используем технологии сцены, технологии спектакля. Мы постарались экспозицию построить не столько на документах, хотя она базируется на исторических исследованиях, сколько на переживании некоего опыта. В этом и заключатся ее иммерсивная функция", - пояснил заместитель директора по развитию исторического парка "Россия - моя история" Александр Тарасов.

Использовали игровую механику. Персональные бейджи - их выдают при посещении - позволяют практически почувствовать себя царём. Пройти по петровскому пути, делая выбор, аналогичный тому, который делал сам Петр. Можно узнать, кем бы ты мог стать из сподвижников Петра, окажись в том времени. Запоминание исторического материала превращается в увлекательную игру.

"Преобразователь всё время встаёт перед какими-то радикальными вопросами. Он должен делать какой-то знаковый выбор. Это не просто - будешь ли ты чай или кофе на завтрак. Это вопрос, который дальше будет определять судьбу твоей страны, а, возможно, и судьбу всего мира", - отметил научный редактор проекта "Россия - моя история" Иван Привалов.  

Хотя горький напиток из кофейных зёрен начали пробовать как раз при Петре. Как картошку, помидоры, шоколад, подсолнечное масло. Открытие мануфактур и налаживание серьёзных дипломатических отношений, введение ассамблей, арабского циферблата, нового стиля в одежде. Куда ни глянь - спасибо Петру.

Максимально прочувствовать личность, эпоху и значимость тех преобразований помогут 18 экспозиционных залах. В каждом - небольшой спектакль. Там нет сложных научных терминов и трудных формулировок. Зато много графики, анимации - интерактив будет понятен молодёжи. Серьёзный исторический материал востребован у их родителей. Есть большие кинотеатры. Купольный рассказывает о строительстве Петербурга. Этот зал рассказывает о Великом Посольстве. Полтора года Петр и 300 его сподвижников изучали европейский опыт.

В фокусе интересов Петра не только бытовые привычки европейцев: как, например, бороды брить. Еще - система управления, армия, флот и новые производственные технологии. В результате все реформы Петра дошли до сегодняшнего дня.

14-й ребенок в семье не должен был стать царём. Но судьба распорядилась иначе - в 10 лет Петр в ходе Стрелецкого бунта теряет своих родственников и юридически становится правителем самой большой страны в Европе. Организаторы постарались - придя на выставку, не замечаешь никакой архивной работы и глубоких исторических изысканий. А по-настоящему проживают. Жизнь первого российского императора.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
Мультимедийная выставка "Пётр Первый. Рождение империи"
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