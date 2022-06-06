На ВДНХ открывается посвященная Петру I мультимедийная выставка

Использована игровая механика

57-й павильон ВДНХ превратился в площадку для иммерсивного спектакля. Там в формате полного погружения, используя цифровые технологии, открылась уникальная выставка. Она приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I. Инсталляции позволят зрителям детально рассмотреть и даже потрогать все экспонаты, связанные с жизнью первого российского императора.

С порога предупреждают: здесь не музей! И никаких исторических артефактов, подлинных документов, ценных находок в выставочных залах не будет. Уже интрига. Задача, которую перед собой поставили организаторы - адаптировать сложный материал. При этом донести суть исторических событий. А как иначе, если охват аудитории от самых юных до взрослых и знающих.

Цифровая мультимедиа и бутафорские приёмы, классические декорации. По сути, экспозиция - это десятки тематических зон, каждая из которых рассказывает о каком-то важном этапе развития страны под руководством Петра I. Большое внимание уделили детству и юности. По-мальчишески влюбленный в свою страну, Петр вынашивает и воплощает дерзкие планы и идеи по развитию государства. Например, создание регулярной армии и флота. К слову, прокручивая руль фрегата, можно узнать о фактах развития русского флота.

"Впервые экспозиция в жанре иммерсивного спектакля - биографии. Чтобы рассказать о личности Петра, его свершениях, о том, что он всю свою жизнь сделал - особенно в молодом возрасте - мы как раз используем технологии сцены, технологии спектакля. Мы постарались экспозицию построить не столько на документах, хотя она базируется на исторических исследованиях, сколько на переживании некоего опыта. В этом и заключатся ее иммерсивная функция", - пояснил заместитель директора по развитию исторического парка "Россия - моя история" Александр Тарасов.

Использовали игровую механику. Персональные бейджи - их выдают при посещении - позволяют практически почувствовать себя царём. Пройти по петровскому пути, делая выбор, аналогичный тому, который делал сам Петр. Можно узнать, кем бы ты мог стать из сподвижников Петра, окажись в том времени. Запоминание исторического материала превращается в увлекательную игру.

"Преобразователь всё время встаёт перед какими-то радикальными вопросами. Он должен делать какой-то знаковый выбор. Это не просто - будешь ли ты чай или кофе на завтрак. Это вопрос, который дальше будет определять судьбу твоей страны, а, возможно, и судьбу всего мира", - отметил научный редактор проекта "Россия - моя история" Иван Привалов.

Хотя горький напиток из кофейных зёрен начали пробовать как раз при Петре. Как картошку, помидоры, шоколад, подсолнечное масло. Открытие мануфактур и налаживание серьёзных дипломатических отношений, введение ассамблей, арабского циферблата, нового стиля в одежде. Куда ни глянь - спасибо Петру.

Максимально прочувствовать личность, эпоху и значимость тех преобразований помогут 18 экспозиционных залах. В каждом - небольшой спектакль. Там нет сложных научных терминов и трудных формулировок. Зато много графики, анимации - интерактив будет понятен молодёжи. Серьёзный исторический материал востребован у их родителей. Есть большие кинотеатры. Купольный рассказывает о строительстве Петербурга. Этот зал рассказывает о Великом Посольстве. Полтора года Петр и 300 его сподвижников изучали европейский опыт.

В фокусе интересов Петра не только бытовые привычки европейцев: как, например, бороды брить. Еще - система управления, армия, флот и новые производственные технологии. В результате все реформы Петра дошли до сегодняшнего дня.

14-й ребенок в семье не должен был стать царём. Но судьба распорядилась иначе - в 10 лет Петр в ходе Стрелецкого бунта теряет своих родственников и юридически становится правителем самой большой страны в Европе. Организаторы постарались - придя на выставку, не замечаешь никакой архивной работы и глубоких исторических изысканий. А по-настоящему проживают. Жизнь первого российского императора.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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