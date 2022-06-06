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Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в спецоперации

19:43
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Документ уточняет категории граждан, имеющих право получить выплату

Президент России уточнил категории родственников, имеющих право на получении выплаты в 5 миллионов рублей в случае гибели военнослужащего во время спецоперации. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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Закон касается родственников военнослужащих, сотрудников Росгвардии, пограничников, волонтеров, а также гражданских служащих и работников, погибших во время командировок в ДНР и ЛНР, на Украину и в Сирию. Уточняется, что право на получение единовременной выплаты в 5 миллионов рублей при отсутствии у погибших ближайших имеют "полнородные и неполнородные братья и сестры".

В соответствии с указом, в случае гибели волонтеров, а также гражданских лиц, командированных в ДНР и ЛНР, выплаты положены супругам, родителям погибшего, его несовершеннолетним детям, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме. Если таких родственников у погибшего нет, единовременная выплата положена в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам, говорится в документе,  опубликованном на портале официальных правовых актов.

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