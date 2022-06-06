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Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза

20:07
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Поводом к демаршу стали безосновательные обвинения со стороны главы Евросовета

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал во время заседания Совета Безопасности. Поводом к демаршу стали безосновательные обвинения в адрес Москвы со стороны главы Евросовета Шарля Мишеля. Как стало известно, перед заседанием Мишель имел продолжительную беседу с генсеком ООН Гутерришем.

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Небензя на Совбезе заявил, что поставки реактивных систем залпового огня на Украину приводят к тому, что украинские военные чаще обстреливают территории Луганской и Донецкой народных республик. Постпред России убежден, что киевский режим воспринял сам факт западных поставок как карт-бланш на усиление обстрелов гражданских объектов на Донбассе.

США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. В частности, решено отправить Киеву РСЗО HIMARS, которые гипотетически способны поражать с территории Украины цели в России. Поставки РСЗО также одобрили власти Великобритании, передает РИА Новости.

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