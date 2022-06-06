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Лукашенко встретился с патриархом Кириллом

22:38
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Они провели беседу

В понедельник в Минске состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и белорусского президента Александра Лукашенко.

Беседа прошла во Дворце Независимости. Её главной темой стала роль Белоруссии в современных европейских процессах. Патриарх отметил, что разговор был продолжительный и очень содержательный. А ещё носил мировоззренческий характер.

"Конечно, поскольку общеполитический контекст в Европе беспокойный, тревожный, Беларусь как раз находится в этой пограничной зоне Европы между Востоком и Западом, хотя сама принадлежит Востоку, поэтому мы не обошли и тему значения и места Беларуси в современной архитектуре Европы", - отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

4-дневный визит предстоятеля Русской православной церкви приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Власти Белоруссии выразили уверенность в том, что этот визит послужит укреплению сплочённости двух стран перед современными угрозами.

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