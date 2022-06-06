Байден объявил в США режим ЧС

В стране дефицит электроэнергии

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Соединенных Штатах. Президент США Джо Байден принял такое решение из-за приближающегося дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.

"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — отмечается в заявлении, распространенном Белым домом.

Американский лидер указывает на наличие множества факторов, которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества. Ранее Байден уже задействовал закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать производство солнечных батарей. В администрации рассчитывают, что это поможет снизить зависимость от "иностранных поставщиков и враждебных наций". Теперь же президент США освободил от ввозных пошлин сроком на два года солнечные элементы и модули, импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, передает РИА Новости.

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