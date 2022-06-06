МИД закрыл въезд в Россию 60 гражданам США

В стоп-листе – министры энергетики и финансов

Шесть десятков имен пополнили черный список, составленный МИД России в отношении граждан США. В числе лиц, присутствие которых на российской территории нежелательно, оказались министры энергетики и финансов Соединенных Штатов.

"В стоп-лист вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Ранее в стоп-лист попали 963 американских гражданина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что это ответ на постоянно расширяющиеся санкции Вашингтона против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса. Теперь в черный список включены министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, министр финансов Джанет Йеллен, а также старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер.

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