ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский признал, что украинские боевики с "Азовстали" сдались в плен

21:43
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Ранее украинский лидер заявлял об "эвакуации" военнослужащих

Владимир Зеленский признал, что оборонявшиеся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские военнослужащие сдались в плен. Около двух недель назад украинский лидер утверждал, что выход боевиков из подземелий завода – это "эвакуация".

Зеленский признал сложной ситуацию в Запорожье и Северодонецке
Зеленский втрое занизил число потерь украинской армии

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", вопросом обмена пленных, по словам Зеленского, занимается Главное управление разведки.  Президент Украины утверждает, что военнослужащих, вышедших с "Азовстали", может быть больше 2,5 тысячи человек.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, на территории республики содержатся более 5 тысяч украинских военнопленных, в том числе 2 439 военнослужащих, вышедших с "Азовстали". Украинских националистов, по словам Пушилина, будет судить трибунал. Скорее всего, процесс завершится до осени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.