Зеленский признал, что украинские боевики с "Азовстали" сдались в плен

Ранее украинский лидер заявлял об "эвакуации" военнослужащих

Владимир Зеленский признал, что оборонявшиеся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские военнослужащие сдались в плен. Около двух недель назад украинский лидер утверждал, что выход боевиков из подземелий завода – это "эвакуация".

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", вопросом обмена пленных, по словам Зеленского, занимается Главное управление разведки. Президент Украины утверждает, что военнослужащих, вышедших с "Азовстали", может быть больше 2,5 тысячи человек.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, на территории республики содержатся более 5 тысяч украинских военнопленных, в том числе 2 439 военнослужащих, вышедших с "Азовстали". Украинских националистов, по словам Пушилина, будет судить трибунал. Скорее всего, процесс завершится до осени.

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