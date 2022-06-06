ВСУ оборудовали огневые позиции в больницах Харькова и Николаева

Пациентов и персонал из медучреждений не выпускают

Больницы и поликлиники Харькова, Николаева и Краматорска превращены в огневые точки ВСУ. Националисты удерживают персонал и пациентов – под предлогом их безопасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, в Харькове позиции оборудованы в корпусах дорожной клинической больницы на улице Муратова, городской больницы No25, эндокринологической клиники на улице Гуревича и детской поликлиники No23.

"Военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности", - сказал Мизинцев на брифинге.

Украинские огневые позиции также оборудованы в медцентре и в больнице в Николаеве, на прилегающих территориях размещены артиллерия и реактивные системы залпового огня. Такая же картина наблюдается в Краматорске, подходы к зданию больницы, в котором националисты устроили опорный пункт, заминированы, передает РИА Новости.

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