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Россиянам назвали признаки некачественной клубники

22:28
  • понедельник
  • 06 июня 2022

Ягоды перед употреблением надо тщательно мыть

Свежие и спелые ягоды клубники — сухие, без признаков гниения, с насыщенным ароматом. Цвет насыщенный и однородный, поверхность упругая, блестящая, гладкая, а листики зеленые, без признаков увядания, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

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Специалисты советуют отказаться от ягод влажных и мягких, с неоднородным окрасом и пятнами. У плохих ягод отсутствует аромат, листики сухие, пожелтевшие. Это говорит о том, что клубника была собрана давно, а белый кончик свидетельствует о неполной зрелости.

Роспотребнадзор напоминает, что плоды важно тщательно мыть перед употреблением – не удаляя листья и стебель. Клубнику высыпают в дуршлаг и промывают под струей чистой проточной воды. После того, как стечет вода, надо аккуратно промокнуть ягоды бумажным полотенцем и убрать лишнюю влагу.

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