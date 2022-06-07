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Япония ввела новые антироссийские санкции

08:59
  • вторник
  • 07 июня 2022

Под рестрикции попали два банка

Япония введет санкции в отношении еще двух российских кредитно-финансовых организаций — Россельхозбанка и Кредитного банка Москвы. Также под действие ограничений попал Белорусский банк развития и реконструкции.

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В МИД Японии заявили, что проводить платежи и совершать сделки с этими банками можно будет только при получении соответствующего разрешения от японских властей.

Наряду с этим будет расширен запрет на экспорт в Россию товаров, "способствующих укреплению промышленной инфраструктуры". Конкретный перечень товаров не приводится, сообщает ТАСС.

С 20 мая Япония расширила список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий. Речь, в частности, идет о 3D-принтерах, оборудовании для квантовых вычислений, электронных и атомно-силовых микроскопах. Всего в документе содержится 14 наименований.

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