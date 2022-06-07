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Посол России обвинил США в притеснении российских журналистов

09:34
  • вторник
  • 07 июня 2022

Можно говорить об информационной блокаде, считает дипломат

Открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России. Кроме того, в США дискриминации подвергаются российские журналисты. Такое заявление во вторник, 7 июня, сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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По словам посла, многочисленные попытки российского посольства довести до рядовых граждан США позицию по актуальным вопросам международной политики, за редким исключением, с ходу отвергаются местными изданиями как "злонамеренная пропаганда".

Антонов счел это подтверждением двойных стандартов американских медиаресурсов, которые занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий.

Кроме того, притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории, ограничением доступа на официальные мероприятия, сложностями в оформлении рабочих виз, блокировкой банковских счетов. При этом американские спецслужбы "совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", сообщается в Telegram-канале российского посольства.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее рассказал о дискриминации российских СМИ зарубежными странами за последние пять лет. США вошли в число государств, которые ведут себя наиболее агрессивно в этой области.

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