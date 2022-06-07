Посольство США перепутало имя Пушкина

Поэта по ошибке назвали Иваном

Глубокое погружение в русскую культуру способно запутать самого отъявленного поклонника русской поэзии! Американское посольство в Москве поздравило всех нас с днём рождения Пушкина! Когда в так называемом цивилизованном мире идёт публичная кампания по отмене русской культуры, американские дипломаты в Москве, видимо, не выпускают из рук "Евгения Онегина" и "Сказку о царе Салтане". Поздравление разместили в Telegram-канале посольства, выразили уверенность в том, что мы тут тоже знаем биографию нашего поэта, но и Америка Пушкина ценит: "Мы в Америке тоже не отстаём, ставим Пушкину памятник на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, экранизируем Евгения Онегина. Любим, уважаем. С днём рождения, Иван Сергеевич!"

Конечно, в далёком Висконсине может быть до сих пор проживает некий Иван Сергеевич Пушкин. Но у нас даже ученики младших классов знают, что Иван Сергеевич – это Тургенев, который написал "Муму". Пушкин - автор "Евгения Онегина" и "Сказки о рыбаке и рыбке" - совсем не Иван Сергеевич, не Пётр Ильич, и не Вазген Гургенович. А только Александр Сергеевич.

Впрочем, мы могли просто отстать от просвещённого мира, и где-то на далекой мичиганщине засияло новое солнце русской поэзии с указанными инициалами. Отметили День русского языка. У нас с пониманием отнеслись к поздравлению.

- Просто они в тот момент думали не забыть Тургенева поздравить!

- А мы-то переживали, как же они без Псаки.

На фоне истерики по отмене всего русского Иван Сергеевич Пушкин – это цветочки. Пару месяцев назад министр культуры Польши Петр Глиньский объявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства: "В данный момент не время для российского балета, не сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова".

Если имеется в виду такое прочтение русского балета, для него точно не время. Американцы, наверное, порадовать хотели, показать человеческое лицо и дистанцироваться от русофобской истерики. В Telegram-канале исправили имя и отчество великого нашего поэта. Теперь он снова Александр Сергеевич.

А Ивана Сергеевича Пушкина мы принять, извините, никак не можем! Потому что получается, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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