Эксперт назвал "дворовым хулиганством" запрет на пролет самолета Лаврова

За этим решением скрываются большие геополитические задумки и интересы, уверен Александр Камкин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили скандальное решение группы стран, запретивших пролёт самолёта главы МИД России Сергея Лаврова.

Было ли это случайной выходкой или продуманной провокацией? Сколь обоснована звучащая в западных СМИ версия о том, что, провалив политику санкций, Запад перешёл к мелким уколам?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

"Это больше напоминает мелкое, дворовое хулиганство. Сербия. – важный союзник России. Встреча Лаврова с его сербским коллегой нужна обеим сторонам. Поэтому запрет пролета выглядит как мелкая пакость, но скрываются за этим большие геополитические задумки и интересы… Нынешний политический класс в Европе – это диктатура политических импотентов", - сказал эксперт.

Полный комментарий Камкина смотрите в видео.

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