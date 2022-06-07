Минобороны сообщило о подвигах участников спецоперации

Мужество проявили Михаил Байкара, Сергей Ртищев и Роман Антонов

Минобороны России сообщило о подвигах наших военных в зоне спецоперации по защите Донбасса. Беспримерное мужество проявил ефрейтор Роман Антонов. Его подразделение вело четырехчасовой бой с националистами. Учитывая превосходящие силы врага, Антонов принял решение отойти на временный оборонительный рубеж. На подступах к нему наши бойцы уничтожили БТР и более 20 радикалов. Остальные отступили.

Сержант Сергей Ртищев со своим артиллерийским расчетом, обеспечивая поддержку наших войск, вел бесперебойный огонь по указанным координатам. В итоге уничтожены более 20 целей и до 50 националистов. Точные удары наших самоходок позволили выбить противника из населенного пункта.

Сержант Михаил Байкара в составе мотострелкового взвода ликвидировал 10 боевиков и одну вражескую БМП. Его смелые и решительные действия позволили взять штурмом опорный пункт, где были обнаружены карты с позициями противника.

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