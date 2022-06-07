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Джонсон отверг идею досрочных выборов в британский парламент

08:59
  • вторник
  • 07 июня 2022

Британский премьер сохранил свой пост

Консервативная партия Великобритании намерена продолжить работу и реализацию намеченной программы. Такое заявление в понедельник, 6 июня, сделал лидер партии и британский премьер-министр Борис Джонсон.
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После голосования в Палате общин по вотуму недоверия Джонсону, которое завершилось в его пользу, политик высказался против идеи досрочных выборов в британский парламент. Джонсон заявил, что "определенно не заинтересован" в таких действиях.

Комментируя результаты голосования, позволившие Джонсону сохранить и лидерство в партии, и премьерское кресло, политик заявил, что такие итоги голосования "дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику" Великобритании. Результаты он назвал убедительными и решающими, сообщает "Интерфакс".

Джонсон потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии из-за скандала после серии вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Как пишут местные СМИ, вечеринки прошли во время коронавирусного локдауна, а также накануне похорон принца Филиппа.

Политик извинился перед избирателями и заплатил штраф, но в отставку уходить отказался.

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