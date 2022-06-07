Минобороны показало кадры работы САУ "Мста-С"

Удары наносились снарядами "Краснополь"

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Батарея нанесла удар по скоплению танков ВСУ.

Координаты целей были получены во время разведки беспилотников, которые обнаружили в лесополосе бронетехнику и укрепленные позиции националистов. Украинские танкисты готовились к проведению контратаки. Но после удара российских самоходок "Мста-С" бросать в бой было уже нечего.

Наши артиллеристы использовали новейшие высокоточные боеприпасы "Краснополь", позволяющие поражать любые цели, в том числе, небольшие.

"Высокоточный боеприпас, который применяли сначала на учебных полигонах, здесь уже применили на практике. Точное попадание с первого снаряда. Не надо никаких пристрелок - лазерная подсветка и все", - говорит командир батареи САУ "Мста-С" Денис.



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