На Северный Кавказ обрушились ливень и град

Подтоплены улицы нескольких городов
Ливень, град и шквалистый ветер. Сразу несколько регионов Северного Кавказа оказались во власти непогоды.
В Ингушетии улицы городов за считанные минуты ушли под воду. Нарушено электроснабжение в Магасе, Назрани. Подтоплены множество домов и соцобъектов, последствия разгула стихии ликвидируют спасатели.
Аналогичная картина и в Северной Осетии. В Беслане сорваны кровли с нескольких зданий, повалены деревья, повреждены ЛЭП. В Правобережном районе введен режим ЧС.
Серьезно от непогоды пострадал и Ставропольский край - в Железноводске за час выпала месячная норма осадков. Кроме того, временно не принимал самолеты аэропорт Владикавказа.