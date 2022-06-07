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На Северный Кавказ обрушились ливень и град

09:23
  • вторник
  • 07 июня 2022

Подтоплены улицы нескольких городов

Ливень, град и шквалистый ветер. Сразу несколько регионов Северного Кавказа оказались во власти непогоды.

В Ингушетии улицы городов за считанные минуты ушли под воду. Нарушено электроснабжение в Магасе, Назрани. Подтоплены множество домов и соцобъектов, последствия разгула стихии ликвидируют спасатели.

Аналогичная картина и в Северной Осетии. В Беслане сорваны кровли с нескольких зданий, повалены деревья, повреждены ЛЭП. В Правобережном районе введен режим ЧС.

Серьезно от непогоды пострадал  и Ставропольский край - в Железноводске за час выпала месячная норма осадков. Кроме того, временно не принимал самолеты аэропорт Владикавказа.
 

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