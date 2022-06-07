Гидрометцентр пообещал москвичам июльскую погоду до конца недели

Будет жарко и сухо

Температура в Москве в конце недели будет соответствовать показателям второй половины июля. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил эксперт, к концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — 14-16 градусов, дневные — 24-27 градусов. При этом существенных осадков синоптики не обещают.

Вильфанд рассказал, что потепление произойдет благодаря смене направления перемещения воздушных масс, которые будут поступать в столичный регион с юга.

Росту температуры поспособствует и повышенная облачность: облака будут мешать охлаждению почвы, цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее синоптики агентства "Метеоновости" рассказали, что до конца рабочей недели антициклон обеспечит малооблачную и сухую погоду. Однако в последний день рабочей недели из-за циклона характер погоды начнет меняться: повысится уровень облачности, местами пройдут кратковременные дожди.

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