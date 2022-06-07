Топ-менеджер VK погиб в Ненецком автономном округе

Его вездеход перевернулся при переправе через реку

В Ненецком автономном округе трагически погиб заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Ранее сообщалось, что он и его приятель - директор по закупкам компании - Сергей Мерзляков пропали в районе реки Бугряница.

Смерть Габриеляна и Мерзлякова подтвердили в VK. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее два туриста, пересекавших реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся, и его потащило в море. Еще два человека смогли выбраться. Позднее в Союзе оленеводов НАО сообщили, что пропавшие - Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков.

Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. В 2019 году он стал заместителем гендиректора VK, сообщает ТАСС.

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