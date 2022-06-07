ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Топ-менеджер VK погиб в Ненецком автономном округе

08:49
  • вторник
  • 07 июня 2022

Его вездеход перевернулся при переправе через реку

В Ненецком автономном округе трагически погиб заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Ранее сообщалось, что он и его приятель - директор по закупкам компании - Сергей Мерзляков пропали в районе реки Бугряница.

Смерть Габриеляна и Мерзлякова подтвердили в VK. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее два туриста, пересекавших реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся, и его потащило в море. Еще два человека смогли выбраться. Позднее в Союзе оленеводов НАО сообщили, что пропавшие - Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков.

Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. В 2019 году он стал заместителем гендиректора VK, сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Габриелян
Владимир Габриелян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.