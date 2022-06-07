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Международный союз конькобежцев продлил отстранение спортсменов из России

09:42
  • вторник
  • 07 июня 2022

Фигуристы и конькобежцы не могут участвовать в турнирах под эгидой ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался отменить решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал генеральный директор ISU Фреди Шмид.
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Спортивный чиновник отметил, что решение совета ISU №2469 об отстранении российских и белорусских спортсменов будет действовать до особого решения совета либо конгресса, сообщает "Интерфакс".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Это касается в том числе спорта.

1 марта ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также запретил Союзу конькобежцев России и Белорусскому союзу конькобежцев претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок, объяснив это ситуацией на Украине.

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