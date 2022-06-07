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Мороженое в России подорожало более чем на 20%

10:02
  • вторник
  • 07 июня 2022

Это объясняется прежде всего ростом цен на сахар

С января 2022 года средняя стоимость 100 граммов мороженого выросла на 27% и составила 61,9 рубля. Например, вафельный стаканчик подорожал на 20%. Об этом во вторник, 7 июня, рассказали аналитики сервиса облачной фискализации "АТОЛ Онлайн".
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Как пояснила заместитель главы Союза мороженщиков России Наталья Уткина, наиболее заметный вклад внесло повышение стоимости сахара, так как его доля в себестоимости мороженого, кроме натурального молока, самая большая среди сухих ингредиентов – не менее 140 кг на тонну (14%). Уткина напомнила, что в середине февраля 1 кг сахара стоил 47 рублей за килограмм, а в марте — около 90 рублей.

На ценах на мороженое сказались и сложные экономические условия: рост валютного курса, изменение логистических путей, подорожание стабилизаторов и эмульгаторов, которые российские производители закупают в Дании и Италии, рост цен на упаковочные материалы.

Мороженое с 1 июня 2021 года подлежит обязательной маркировке, что тоже могло повлиять на его стоимость, цитирует сообщение "АТОЛ Онлайн" РИА Новости.

Ранее Росстат сообщал, что за неделю с 14 по 20 мая цена на сахар в в среднем снизилась на 0,81%. Стоимость яиц снижалась пять недель подряд. За отчетный период они подешевели на 3,61%, с начала года по 20 мая цена на яйца упала на 8,99%.

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