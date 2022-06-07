Минэнерго рассказало о новых вариантах экспорта угля

Уголь попал под санкции Евросоюза

Российские власти прорабатывают значительное количество альтернативных маршрутов для переориентации экспорта угля после запрета импорта российского угля рядом стран Евросоюза. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.

Чиновник напомнил, что эмбарго вступит в силу в августе, поэтому сейчас новые маршруты находятся в проработке совместно со стивидорами, РЖД и угольными компаниями.

Минэнерго изучает "достаточно большое количество вариантов по переориентации на рынок АТР, но еще и на новые рынки", рассказал Мочальников.

При этом представитель Минэнерго не смог спрогнозировать объем экспорта угля из России в 2022 году, сообщает ТАСС.

В апреле Евросоюз одобрил пятый пакет санкций, который вводит эмбарго на импорт угля из России. Ежегодный объем импорта угля в европейские государства до этого решения оценивался в 8 млрд евро. С августа странам — членам ЕС будет запрещено покупать, импортировать или передавать уголь, если он происходит из России или экспортируется из нее.

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