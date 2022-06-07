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Минэнерго рассказало о новых вариантах экспорта угля

10:32
  • вторник
  • 07 июня 2022

Уголь попал под санкции Евросоюза

Российские власти прорабатывают значительное количество альтернативных маршрутов для переориентации экспорта угля после запрета импорта российского угля рядом стран Евросоюза. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.
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Чиновник напомнил, что эмбарго вступит в силу в августе, поэтому сейчас новые маршруты находятся в проработке совместно со стивидорами, РЖД и угольными компаниями.

Минэнерго изучает "достаточно большое количество вариантов по переориентации на рынок АТР, но еще и на новые рынки", рассказал Мочальников.

При этом представитель Минэнерго не смог спрогнозировать объем экспорта угля из России в 2022 году, сообщает ТАСС.

В апреле Евросоюз одобрил пятый пакет санкций, который вводит эмбарго на импорт угля из России. Ежегодный объем импорта угля в европейские государства до этого решения оценивался в 8 млрд евро. С августа странам — членам ЕС будет запрещено покупать, импортировать или передавать уголь, если он происходит из России или экспортируется из нее.

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