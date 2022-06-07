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Взрыв прогремел в пятиэтажке Богородска

10:29
  • вторник
  • 07 июня 2022

Есть пострадавшие

В Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв в многоквартирном жилом доме.

Инцидент случился на улице Чернышевского в однокомнатной квартире на третьем этаже. После взрыва последовал пожар.

Пострадали два человека, передает ТАСС. Жильцов эвакуировали. Пожарные спасли восемь человек, в том числе трое детей.

"Термических повреждений нет, отравились угарным газом", - сказал собеседник агентства.

Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры. Несущие конструкции не повреждены.

Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

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