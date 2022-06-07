Взрыв прогремел в пятиэтажке Богородска

Есть пострадавшие
В Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв в многоквартирном жилом доме.
Инцидент случился на улице Чернышевского в однокомнатной квартире на третьем этаже. После взрыва последовал пожар.
Пострадали два человека, передает ТАСС. Жильцов эвакуировали. Пожарные спасли восемь человек, в том числе трое детей.
"Термических повреждений нет, отравились угарным газом", - сказал собеседник агентства.
Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры. Несущие конструкции не повреждены.
Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"