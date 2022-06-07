На юг России обрушились ливни и град (видео)

В нескольких регионах повалены деревья, сорваны крыши домов и нарушено энергоснабжение

Ливни, град и шквалистый ветер обрушились сразу на несколько регионов на юге страны. Повалены деревья, сорваны крыши домов, нарушено энергоснабжение. В Ингушетии подтоплены дома и дороги. Аналогичная картина в Северной Осетии. В одном из населённых пунктов введён режим ЧС.

Шквалистый ветер и ливень. Дворы частных домов засыпает градом, а по улицам бегут ледяные реки. В соцсетях появились десятки видео с разгулом стихии в Северной Осетии.

Наибольший удар стихии пришёлся на Беслан. Со здания одной из школ ураганным ветром унесло крышу, в домах выбило стёкла. Никто не пострадал. В местной поликлинике больше двух часов не работало оборудование из-за скачков напряжения. В селе Коста серьёзно повреждены 50 домов, там ввели режим ЧС.

Селение Фарн подтопило хлынувшей с полей водой - земля не успевала впитывать обильные осадки. Во многих деревнях ураган повредил коммуникации. Местами не работала мобильная связь. Из-за обрыва линий электропередачи весь Правобережный район республики до утра оставался без света. Обесточило международный аэропорт Владикавказа, он не принимал и не выпускал самолёты.

В республике по-прежнему сохраняется штормовое предупреждение. Регион ждут сильные дожди с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках возможен подъём уровня воды, а в горах - сход селей. Похожая ситуация и в других регионах Северного Кавказа.

В Ингушетии в Назрани дороги превратились в реки, ветер валил заборы и срывал крыши с построек. А в Дагестане только ждут непогоду - Гидрометцентр прогнозирует удар стихии сегодня. Объявлен режим повышенной готовности. А в Сочи и Туапсе синоптики предупредили о высокой вероятности образования смерчей.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"