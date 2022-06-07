ВСУ нанесли удар по рыночной площади в Светлодарске

Есть жертвы

Подразделения ВСУ обстреляли рыночную площадь Светлодарска. В результате погибла семейная пара. Ранее сообщали ещё о 9 жертвах среди мирных жителей ДНР. Националисты оборудуют огневые точки и разворачивают склады боеприпасов в больницах. Наши военные наносят высокоточные удары по позициям и боевой технике противника артиллерийскими установками "Мста-С".

По мирным жителям - прицельный огонь. Из установок "Град" ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив в общей сложности 20 снарядов. Цеха завода металлоконструкций в Макеевке разрушены до основания, погиб сотрудник.

Из 122-х артиллерийских систем ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Загорелись гаражи и хоздвор автобазы. Один из снарядов упал в 10 метрах от детской площадки. Повреждено здание предприятия, подающего воду в город. Трое ранены.

"Один снаряд приземлился возле здания, где проверяют наши счётчики. Второй снаряд попал прямо в здание, в ремцех нашего предприятия", - сообщил и.о. директора "Донецкводоканал" Ярослав Капустин.

Под огнём - Минеральное и Горловка. Число погибших мирных жителей за сутки увеличилось до 7 человек. 16 получили ранения. Продолжается отработанная тактика ведения боя - прикрываясь беззащитными людьми, украинская сторона оборудовала огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова и Николаева.

"В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По позициям националистов российские вооруженные силы наносят удары с помощью самоходных артиллерийских установок "Мста-С", применяя высокоточные артиллерийские боеприпасы "Краснополь". Каждый выстрел - поражение цели. Бронированная техника, склады боеприпасов, оружия, ГСМ, замаскированные командные пункты и узлы связи – основные цели, которые уничтожают "Краснополь". Разведданные поступают с передовой. На подготовку к залпу - меньше минуты. Результаты работы артиллеристов фиксируют наши беспилотники.

Продолжают работу саперы. Подразделения Вооруженных сил России и МЧС обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе. Разминировали акваторию порта Мариуполь. Военные РФ провели в понедельник четыре гуманитарные акции в ДНР и на Украине. Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за минувшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 с половиной тысяч человек. Беженцев принимают 9,5 тысяч пунктов временного размещения по всей стране. Людей обеспечивают всем необходимым: горячим питанием и ночлегом. Помогают с трудоустройством, оформлением пособий.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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