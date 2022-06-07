"Ни разу не поблагодарили": власти Венгрии пристыдили украинцев

Будапешт отметился рядом жестких заявлений в адрес Киева

Борис Джонсон остаётся на посту премьер-министра Великобритании. Попытка консерваторов вынести ему вотум недоверия потерпела неудачу. Однако рейтинг популярности главы правительства неизменно падает. Причина - бешеные темпы инфляции, в которой Лондон, как и Вашингтон, по традиции обвиняют Россию. Тем временем позиция Украины вызывает всё больше раздражения у членов ЕС.

На то, что Борис Джонсон остается главой правительства, британская пресса реагирует ироничными карикатурами. Впрочем, факт остается фактом. Еще как минимум год Джонсон будет у руля страны. Для запуска процедуры его отставки, которая могла стартовать накануне, в итоге не хватило голосов.

"Было обработано 359 голосов. За вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 депутатов, против - 148. Таким образом я могу объявить, что парламентская фракция консерваторов сохраняет доверие к премьер-министру", - заявил Грэм Брэйди, председатель "Комитета 1922" нижней палаты парламента Великобритании.

В Киеве в отличие от многих британцев этой новости очень обрадовались, учитывая, что Лондон - один из главных лоббистов поставок современного и дальнобойного оружия в эту страну. И за это президент Украины Владимир Зеленский не устает благодарить Бориса Джонсона. Как, впрочем, и поляков, активно продвигающих идею членства Украины в ЕС, которой продолжают грезить на Банковой.

"Это ключевой политический вопрос. Ждем уже в ближайшее время решения Евросоюза по поводу нашей заявки. И я уверен, что это нужно не только Украине, но и всему Европейскому союзу, чтобы показать - есть у него будущее или нет", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

С этим, правда, скорее всего будут проблемы. Потому как против такого шага могут выступить сразу несколько европейских стран, включая Венгрию, которая отметилась рядом жестких заявлений в адрес Киева. Сначала спикер венгерского парламента заявил о проблемах с психикой у Зеленского. А потом коллегу поддержал и министр иностранных дел Венгрии.

"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

То, что украинские власти обнаглели до предела, стало понятно давно. Однако большинство европейских стран продолжают терпеть их выходки, явно желая выслужиться перед США. По той же причине Болгария, Черногория и Северная Македония на днях закрыли воздушное пространство для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, который должен был посетить Сербию. В Госдепе эту ситуацию прокомментировали так.

"Это были суверенные решения трех стран насчёт своего воздушного пространства. Мы призываем Сербию сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС, включая сопряжение внешней политики и политики в области безопасности", - заявил Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США.

Про суверенные решения – это, конечно, смешно. Как и заявления Вашингтона по поводу того, что цены на бензин поднимает президент России Владимир Путин. Причем, как оказалось, теперь не только в США, но и во всем мире.

"Посмотрите, что произошло. Когда Путин начал собирать войска на границе, цена на газ выросла на 1,51 доллара. Важно, чтобы люди понимали, что подобные проблемы происходят по всему миру. В ЕС газ стоит 8,15 доллара за галлон. Он увеличился на 1,74 доллара. И все это происходило с декабря 2021 года", - заявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Вот и в продовольственном кризисе, который вот-вот наступит, тоже обвиняют Россию. То, что к этому привели ковидные локдауны, разрыв цепочек поставок и антироссийские санкции, на Западе предпочитают не вспоминать. Как и о том, что ситуация на Украине - это по сути тоже их рук дело.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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