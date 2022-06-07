Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Гири

У мальчика редкая генетическая болезнь - миелодиспластический синдром

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Никиты Гири. У него редкая генетическая болезнь: миелодиспластический синдром. Это заболевание крови, при котором нарушена нормальная работа костного мозга. Никите провели операцию по пересадке стволовых клеток, но организм принимает их с трудом. Необходим курс сопроводительной терапии. Однако препараты стоят более трёх с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение необходимо начать как можно скорее.

В кабинет врача Никита заходит, как на самый трудный в своей жизни экзамен. Этот молодой человек с испуганными грустными глазами ещё недавно был веселым парнем в родном солнечном Краснодаре. Пел в казачьем хоре, подавал большие надежды в греко-римской борьбе. Все изменилось в одночасье. Когда год назад после дежурного медосмотра его не допустили к соревнованиям.

"Я думала, это какая-то ошибка. Ребёнок здоров. Он у нас не болел. Очень редко, даже простудными заболеваниями", - говорит мать ребенка Татьяна Гиря.

Врачей встревожил анализ крови - было очень мало лейкоцитов: Никиту отправили к гематологу. Тогда и выяснилось, что у парня редкая генетическая болезнь: миелодиспластический синдром.

"Как только произошло осознание… И в Краснодаре нам сказали, что заболевание лечится только пересадкой и больше ничем", - рассказала мама Никиты.

Миелодипластической синдром — одна из самых сложных и малоизученных проблем в гематологии. Еще недавно врачи могли предложить лишь поддерживающую терапию.

"Это заболевание крови, при котором нарушена нормальная работа костного мозга. И имеется риск перехода в ещё более злокачественно заболевание - острый лейкоз. Достаточно редкое заболевание для детей, в отличие людей взрослого возраста", - сказала Анна Осипова, заведующая дневным стационаром в Институте детской трансплантологии и гематологии имени Р. М. Горбачевой.

Из Краснодара Никиту перевезли в Санкт-Петербург. Ему повезло: врачи оперативно нашли подходящего донора и провели операцию по пересадке стволовых клеток. Сама трансплантация прошла успешно, но сейчас Никите очень тяжело. Он держится, даже пытается учиться. Но быстро устает. Чужие клетки организм принимает с трудом, при этом он уязвим для любого самого безобидного для здорового человека вируса.

"При пересадке свой костный мозг убивается полностью. То есть работа костного мозга фактически сводится к нулю. Ребёнок становится как чистый лист, который у которого нет защиты вообще. Для того чтобы защиту иметь, нужны дорогостоящие препараты", - заявила Татьяна Гиря.

Врачи говорят: у Никита хорошие шансы на выздоровление: операцию удалось провести до того, как болезнь начала прогрессировать. Но сейчас все зависит от его собственного иммунитета. И чтобы он справился, необходимо в ближайшие дни начать курс сопроводительной терапии. Препараты для неё стоят 3 миллиона 887 тысяч 821 рубль.

"Я очень прошу, чтобы Никите помогли вернуться к обычной жизни", - говорит мать.

Никита очень старается быть сильным и поддерживать маму. Из Белоруссии приехала бабушка. Вся семья сейчас живет только надеждой, но иногда Никите становится по-настоящему страшно. Ему тяжело в свои 15 лет осознавать, что жизнь висит на волоске и зависит от неравнодушия других людей. Парень очень верит, что ему помогут. И этот кошмарный сон наконец закончится.

Лечение Никиты нельзя откладывать. Помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Гири, программа 1431

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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