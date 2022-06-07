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"В шоке до сих пор": Долецкая вышла на связь после аварии

10:35
  • вторник
  • 07 июня 2022

Экс-главред российского Vogue получила перелом руки

Журналистка Алена Долецкая, которую в центре Москвы сбил курьер на электровелосипеде, сейчас находится дома. Подробности аварии экс-главред российского Vogue сообщила в своем Telegram-канале.

Экс-главреда российского Vogue сбили на электровелосипеде в Москве
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"Вчера на углу, на пешеходном переходе, на зелёный свет, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery Club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия", — написала Долецкая.

На месте происшествия был полицейский: "Спросил у нас, где водитель, увидев уезжающего курьера, развёл руками и тоже уехал".

По ее словам, она и ее ассистент сами оказали себе первую медицинскую помощь. "Мы самостоятельно дошли до дома, смогли сменить окровавленную одежду и отправились к травматологу в MedSwiss, где нас осмотрели, сделали рентген, КТ и МРТ. Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника", — заявила Долецкая.

"Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", — поделилась журналистка. Идет следствие.

Алена Долецкая — журналистка, редактор и автор книг. Она стала первым главным редактором российской версии журнала Vogue. Также она возглавляла российский Interview.

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