"В шоке до сих пор": Долецкая вышла на связь после аварии

Экс-главред российского Vogue получила перелом руки

Журналистка Алена Долецкая, которую в центре Москвы сбил курьер на электровелосипеде, сейчас находится дома. Подробности аварии экс-главред российского Vogue сообщила в своем Telegram-канале.

"Вчера на углу, на пешеходном переходе, на зелёный свет, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery Club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия", — написала Долецкая.

На месте происшествия был полицейский: "Спросил у нас, где водитель, увидев уезжающего курьера, развёл руками и тоже уехал".

По ее словам, она и ее ассистент сами оказали себе первую медицинскую помощь. "Мы самостоятельно дошли до дома, смогли сменить окровавленную одежду и отправились к травматологу в MedSwiss, где нас осмотрели, сделали рентген, КТ и МРТ. Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника", — заявила Долецкая.

"Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", — поделилась журналистка. Идет следствие.

Алена Долецкая — журналистка, редактор и автор книг. Она стала первым главным редактором российской версии журнала Vogue. Также она возглавляла российский Interview.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"