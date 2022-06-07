ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП под Москвой

10:31
  • вторник
  • 07 июня 2022

Автомобиль, в котором он находился, съехал в кювет и загорелся

Певец Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Авария произошла на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово.

Как пишут "Известия", автомобиль Porsche, в котором находился Абрамов, съехал в кювет и загорелся. Певец сидел на пассажирском сиденье и успел выбраться из салона. Его друг, находившийся за рулем, погиб.

Сейчас на месте работает полиция. Выясняются обстоятельства ДТП. Абрамов был доставлен в больницу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Певец Олег Абрамов
Певец Олег Абрамов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.