Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП под Москвой

Автомобиль, в котором он находился, съехал в кювет и загорелся

Певец Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, попал в смертельное ДТП в Подмосковье. Авария произошла на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово.

Как пишут "Известия", автомобиль Porsche, в котором находился Абрамов, съехал в кювет и загорелся. Певец сидел на пассажирском сиденье и успел выбраться из салона. Его друг, находившийся за рулем, погиб.

Сейчас на месте работает полиция. Выясняются обстоятельства ДТП. Абрамов был доставлен в больницу.

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