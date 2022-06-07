ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херсонская область решила провести референдум о вхождении в состав России

11:10
  • вторник
  • 07 июня 2022

Сроки не сообщаются

Референдум будет проведен в Херсонской области Украины для решения вопроса о возможном присоединении к России. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Кремль: проведение референдума в Донбассе пока невозможно
Песков назвал условие определения сроков референдумов в Донбасса

Чиновник заявил, что "конечно", плебисцит будет — это "скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению".

Следующим этапом Стремоусов назвал выборы, так как Херсонская область осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять общественный совет, сообщает "Интерфакс".

11 мая власти Херсонщины заявили о решении не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает. В качестве примера в регионе привели Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.