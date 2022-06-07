Херсонская область решила провести референдум о вхождении в состав России

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Референдум будет проведен в Херсонской области Украины для решения вопроса о возможном присоединении к России. Об этом во вторник, 7 июня, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Чиновник заявил, что "конечно", плебисцит будет — это "скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению".

Следующим этапом Стремоусов назвал выборы, так как Херсонская область осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять общественный совет, сообщает "Интерфакс".

11 мая власти Херсонщины заявили о решении не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает. В качестве примера в регионе привели Крым.

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