Юрий Дудь подал иск к Минюсту

Журналиста не уведомили о признании иноагентом

Журналист Юрий Дудь (признан иноагентом – прим. ред.) подал иск к министерству юстиции России.

Дудь требует "признать незаконным бездействие Минюста", который не направил ему уведомление о включении в реестр иностранных агентов, пояснили РИА Новости в суде.

Рассматривать иск будет Лефортовский суд Москвы утром 16 июня.

Минюст внес Дудя* в список иноагентов 15 апреля вместе с журналистами Кареном Шаиняном, Романом Доброхотовым, политологом Екатериной Шульман, художником-карикатуристом Сергеем Елкиным и другими.

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