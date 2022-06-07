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Юрий Дудь подал иск к Минюсту

11:02
  • вторник
  • 07 июня 2022

Журналиста не уведомили о признании иноагентом

Журналист Юрий Дудь (признан иноагентом – прим. ред.) подал иск к министерству юстиции России.

Дудь требует "признать незаконным бездействие Минюста", который не направил ему уведомление о включении в реестр иностранных агентов, пояснили РИА Новости в суде.

Рассматривать иск будет Лефортовский суд Москвы утром 16 июня.

Минюст внес Дудя* в список иноагентов 15 апреля вместе с журналистами Кареном Шаиняном, Романом Доброхотовым, политологом Екатериной Шульман, художником-карикатуристом Сергеем Елкиным и другими.

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Юрий Дудь
Юрий Дудь
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