Юрий Дудь подал иск к Минюсту

Журналиста не уведомили о признании иноагентом
Журналист Юрий Дудь (признан иноагентом – прим. ред.) подал иск к министерству юстиции России.
Дудь требует "признать незаконным бездействие Минюста", который не направил ему уведомление о включении в реестр иностранных агентов, пояснили РИА Новости в суде.
Рассматривать иск будет Лефортовский суд Москвы утром 16 июня.
Минюст внес Дудя* в список иноагентов 15 апреля вместе с журналистами Кареном Шаиняном, Романом Доброхотовым, политологом Екатериной Шульман, художником-карикатуристом Сергеем Елкиным и другими.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"