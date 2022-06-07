Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Под них попали 38 российских организаций

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций в отношении "Газпрома" и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур. Об этом во вторник, 7 июня, рассказала министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

Также рестрикции введены против организаций, которые производят оружие и создают военные и оборонные технологии, являясь частью военно-промышленного комплекса России. Всего в новый санкционный список включены 38 российских и шесть белорусских организаций.

По утверждению Махуты, компании, попавшие под действие ограничений, "контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России", сообщает ТАСС.

В мае новозеландские власти объявили, что в список рестрикций внесен официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, начальник ГРУ Игорь Костюков, а также гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Кроме того, санкции введены против ГЦСС главного управления Генштаба России.

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